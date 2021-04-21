Putin, 'yabancı ajan' kabul edilen kişilerin seçimlere katılımını düzenleyen yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzalaması ve yasal düzenlemelerin yer aldığı resmi İnternet sitesinde yayınlanması ile resmileşen yeni yasaya göre bundan böyle yurtdışından finanse edilen seçim adayları, dış ülke temsilcisi statülerini bildirmeleri ve kampanya ürünlerini etiketlemeleri gerekecek.

Buna göre yabancı temsilci işlevlerini yerine getiren veya yabancı bir temsilci ile hukuken bağlı olan kişi, seçim kampanyalarına katılırken adaylığını koyduğuna dair başvurusunda, imza listelerinde ve kampanya malzemelerinde bu bilgileri belirtmesi gerekecek.

Seçimlere katılımı yasaklanan kişi ve kuruluşların listesini genişleten yasaya kayıt dışı kamu dernekleri ve yabancı ajan işlevlerini yerine getiren yabancı medya kuruluşları, ayrıca bu medya kuruluşlarının Rusya’da kurduğu tüzel kişiler dahil edildi.

Yasaya göre yabancı ajan kabul edilen vatandaş, seçim fonuna bağışta bulunacak olursa ödeme belgesinde statüsü ile ilgili bilgileri de belirtmesi gerekecek. Ayrıca sabıka kaydı bulunan adayların, imza listesinde ‘baba adı’ hanesinden sonra sabıka kayıt bilgisini yansıtmaları gerekecek.

Kampanya sırasında siyasi partiler, yabancı ajan statüsündeki adayları veya onlara bağlı kişileri seçim malzemelerinde bildirmekle yükümlü olacak. Söz konusu bilgiler, propaganda malzemesinin toplam alanının en az yüzde 15’ini kaplaması gerekecek.