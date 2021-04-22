ABD’ye ait İHA, Kırım açıklarındaki kapalı hava sahasında görüldü

Rus Kommersant gazetesinin uçuş izleme sitesi Flightradar’a atıfla aktardığı üzere ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RQ-4B Global Hawk stratejik insansız hava aracı bugün Kırım açıklarında, Rusya’nın 20-24 Nisan tarihleri arasında yayınladığı NAVTEX ve NOTAM bölgesinde 15 bin metre irtifada uzun süreli uçuş gerçekleştirdi.

Habere göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA, İtalya'nın Sicilya Adası’ndaki Sigonella Hava Üssü'nden kalktıktan sonra Kırım’ın deniz sınırı ve Krasnodar Bölgesi’nin kıyılarının üzerinden geçti, ardından Ukrayna’nın Zaporojye bölgesinin hava sahasından uçmaya devam etti.

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🔴Amerikan RQ-4B Global Hawk İHA Rusya'nın 20-24 Nisan tarihleri arası için yayınladığı NAVTEX ve NOTAM bölgesinden uçtu.



🔴USAF RQ-4B Global Hawk UAV flew over Russia's NAVTEX and NOTAM (Between 20-24 April) area. https://t.co/nDo7rFoSxP pic.twitter.com/Dsv0mBK7pN — момчил иванов (@momchil_ivanov1) April 21, 2021

Daha önce Rusya, 20-24 Nisan tarihleri arasında Kırım ve Karadeniz hava sahasının bir kısmı için NAVTEX ve NOTAM yayınlayarak bölgede uçuşlara geçici kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu. 19 bin metre irtifaya kadar olan uçuş kısıtlama bölgesi, Kırım'ın güney kısmının (Sivastopol'dan Feodosiya'ya), Kırım'ın güney kıyılarına bitişik karasuları ile Karadeniz'in uluslararası sularının hava sahası dahil edilmişti.

Rusya ayrıca 24 Nisan’da Karadeniz'in üç bölgesini yabancı savaş gemilerinin geçişine kapatacak. Yasak 31 Ekim’e kadar yürürlükte kalacak. Söz konusu karara gerekçe olarak bu bölgelerde Rus Donanması’nın tatbikat yapması gösterildi.

Diğer yandan ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya’dan bu kararı iptal etmesini talep etti, Ukrayna ise kararı ‘Rus saldırganlığının devamı’ olarak kabul ediyor.