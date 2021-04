ABD’ye ait İHA, Kırım açıklarındaki kapalı hava sahasında görüldü

🇺🇸

🔴Amerikan RQ-4B Global Hawk İHA Rusya'nın 20-24 Nisan tarihleri arası için yayınladığı NAVTEX ve NOTAM bölgesinden uçtu.



🔴USAF RQ-4B Global Hawk UAV flew over Russia's NAVTEX and NOTAM (Between 20-24 April) area. https://t.co/nDo7rFoSxP pic.twitter.com/Dsv0mBK7pN