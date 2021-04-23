Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesinde ülkenin ilk Stalin Merkezi inşa edilecek

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki komünistler, 8 Mayıs’ta ülkenin ilk Stalin Merkezi’nin temelini atmayı planlıyor. Merkez'e aynı zamanda 2045'te açılması planlanan bir zaman kapsülünün de yerleştirileceği belirtildi.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin sitesinde yer alan habere göre, Nijniy Novgorod bölgesindeki komünistler, 8 Mayıs’ta SSCB’nin eski liderlerinden Josef Stalin’in müzesi olarak kullanılacak olan ülkenin ilk Stalin Merkezi’nin temelini atacak.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin Nijniy Novgorod biriminin açıklamasında, “Nijniy Novgorod komünistleri, 8 Mayıs'ta Joseph Visaryonoviç Stalin'in adını taşıyacak bölgenin tek, ülkenin en büyük Stalin Merkezi Müzesi’nin temelini atacak. Aynı gün, Büyük Zaferi'n 100. yıldönümü olan 9 Mayıs 2045 tarihinde açılacak bir zaman kapsülü de yerleştirilecek” denildi.

Rus basınına konuşan Rusya Federasyonu Komünist Partisi Bölge Komitesi Birinci Sekreteri Vladislav Yegorov, bunun ülkedeki ilk Stalin merkezi olacağını belirterek, “Diğer bölgelerde buna benzer bir merkezin bulunduğuna dair bir bilgiye henüz sahip değilim” dedi.

Nijniy Novgorod’daki merkezin Rusya'nın tüm bölgelerinde benzer müzelerin açılmasına vesile olacağına vurgu yapan Yegorov, “Nijniy Novgorod bölgesindeki Stalin Merkezi'nin inşası, Rusya'nın tüm bölgelerinde benzer müzelerin açılmasının ilk adımı olacak. Bu, yeni nesillerin yurtsever eğitimine ve tarihin çarpıtılması ve yeniden yazılmasına karşı mücadeleye güçlü bir ivme kazandıracaktır” diye konuştu.