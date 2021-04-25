Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Putin-Biden görüşmesi haziranda gerçekleşebilir

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin haziranda gerçekleşebileceğini ancak nihai kararın birçok faktöre bağlı olduğunu söyledi.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programın konuğu olan Uşakov, ABD tarafından liderler zirvesi yapılması konusunda sinyaller geldiğini ancak bu konunun henüz resmi düzeyde istişare edilmediğini kaydetti.

Uşakov, görüşmeye ilişkin nihai kararın birçok faktöre bağlı olduğunu ifade etti.

Görüşmenin tarihi konusunda haziran ayının konuşulduğunu ve hatta somut tarihler bulunduğunu belirten Uşakov, şimdilik bu tarihleri kamuoyuna açıklamayacağını ekledi.