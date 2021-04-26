Rusya, Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için anlaşma yaptı

Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” açıklamasını yaptı.

RDIF & pharmaceutical company VisСoran İlaç announce plans to produce #SputnikV in #Turkey. Production at several sites will begin in the next few months. VisСoran İlaç will also engage in partnerships with other producers in Turkey to expand capacity.

👇https://t.co/StsCURFxR1 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 26, 2021

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