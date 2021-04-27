Rusya: ABD'ye stratejik istikrar konusunda diyalog kurmayı teklif ettik

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın Washington’a stratejik istikrar konusunda diyalog kurmayı, çatışmasız bir ortamın yaratılmasını görüşmeyi teklif ettiğini ifade etti.

Rusya Federasyon Konseyi’ndeki bir toplantıda konuşan Ryabkov, silah kontrol sisteminin bir kriz durumunda olduğunu söyledi.

Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis hitabında stratejik silahlar ve küresel istikrarla ilgili konulara yönelik görüşmeler yapılması gerektiğini söylediğini hatırlattı ve “Bu görüşmelerin amacı çatışmasız bir varoluş ortamının yaratılması olabilir. (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimine, stratejik istikrar konusunda diyalog başlatmayı teklif ettiğimizi belirtmek isterim” dedi.

Ryabkov, diyalog sırasında Putin’in konuşmasında belirttiği gibi bu alandaki endişelerin gözden geçirilmesi ve mevcut sorunlara çözüm aranması gerektiğini ekledi.