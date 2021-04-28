Putin'den parlamenterlere: Seçim çalışmalarında ucuz popülizmden kaçının

Rusya Devlet Başkanı Putin, Federal Meclis'teki parlamenterlere Eylül 2021'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yapılacak çalışmalarda boş vaatlerden ve ucuz popülizmden kaçınma çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadındaki vekiller ile üst kanadındaki senatörlerden oluşan Federal Meclis'te Yasama Kurulu'nun üyelerine hitap etti.

Eylül ayında yapılacak seçimlere değinen Putin, parlamenterlere tüm rakiplere saygı göstererek rekabete dayalı bir mücadele sergilemelerini tavsiye etti.

1990'lı yılların olumsuz etkiler yaratan, seçmenlere 'ağzına geleni' vaat etme uygulamasını anımsatan Putin, bu uygulamalar nedeniyle Rusya'nın hala daha bazı sorunlarından kurtulamadığının altını çizdi.

Parlamenterlere boş sözlerden ve ucuz, hiçbir dayanağı olmayan popülizmden kaçınma çağrısı yapan Rusya lideri, "Sürekli olarak, popülizmden kaçınılması gerektiğini söylüyoruz ancak maalesef uygulamada buna devam ediliyor. İmkansız şeyler vaat edildiğinde, gerçekleşmesi imkansız beklentiler doğuyor. İnsanları kandırmış ve ülkenin siyasi sistemine karşı güvensizlik oluşturmuş oluyorsunuz. Lütfen, ülkemizin 90'lı yıllarda karşılaştığı bu duruma düşmeyin. İnsanlara karşı sorumluluk bilinciyle hareket edin ve dürüst olun" ifadelerini kullandı.