Kremlin Sözcüsü: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli Washington’un hoşuna gitmiyor

Rus Pervıy Kanal’da yayınlanan bir programa konuk olan Peskov, ABD-Türkiye ilişkileri ile ilgili değerlendirmesinde Washington'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini ileriye götürme şeklinden hoşlanmadığını, ABD'nin daha esnek bir Ankara'yı tercih ediyor olabileceğini ifade etti.

Peskov, Türkiye’nin egemen rotada oluşunun NATO ve ABD’de endişe uyandırdığını, bu nedenle her ikisinden de hem Rus S-400 hava savunma sistemleri, hem de diğer konularda Ankara'ya yönelik sert açıklamalar geldiğini vurguladı.

‘NATO ve ABD, Türkiye'nin egemenliğinden endişe duyuyor ve Ankara'ya ‘ses yükseltmeye’ çalışıyor’

Kremlin Sözcüsü, “Türkiye'nin egemenliği ve Türkiye'nin egemen gelişme rotasına bağlılığı, NATO ve ABD için yakın ilgi ve endişe konusudur. Erdoğan'ın kendinden emin bir şekilde Türkiye'yi ileriye götürme şekli, Washington’un hoşuna gitmiyor, o esnek bir Türkiye'yi tercih ediyor olabilir. Bu nedenle S-400’ler ve diğer konularda Ankara’ya ses yükseltmeye çalışıyorlar. Ancak bu böyle değil, Türkiye artık kendinden emin bir şekilde ayakta duran farklı bir ülke” diye konuştu.