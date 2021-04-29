Rus vekil: ABD’nin 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıması, Türkiye’nin S-400 alımına tepkidir

ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesini değerlendiren Duma milletvekili Slutskiy, Washington’un bu adımının Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına karşılık verme isteği ile ilgili olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, bugün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine de değindi.

Washington’un bu adımının Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına bir karşılık olduğuna işaret eden Slutskiy, şunları söyledi:

“Amerikalı siyasileri harekete geçiren şey, bir asrı aşkın süre önce yaşanan olaylara dayanan tarihi gerçeği belirleme isteği değil, çoğu konuda isyankar davranan Ankara'yı, özellikle de S-400’ler konusunda dizginlemek için 20. yüzyılın başlarındaki bu olayları kullanmaya çalışmasıdır.”

Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rus S-400 Tirumf füze savunma sistemlerinden yeni bir parti daha satın almak üzere müzakerelere devam ettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan’da Oslamanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemişti. Biden’in selefleri söz konusu olaylarla ilgili ‘soykırım’ ifadesini kullanmamıştı.