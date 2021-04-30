Türkiye’de tur kapsamında bulunan Rus turistlerin tamamı ülkelerine döndü

Rusya Federal Havacılık Kurumu’ndan (Rosaviatsiya) gazetecilere yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların askıya alındığı Türkiye ve Tanzanya’da tur kapsamında bulunan turistlerin tamamının geri döndüğü belirtildi.

Rosaviatsiya’dan gazetecilere yapılan açıklamada, “Rosturizm verilerine göre, tur operatörleri Türkiye ve Tanzanya’daki organize turistlerin tamamını yurda geri getirdi. Rus ve Türk havayolu şirketleriyle Türkiye’den Rusya’ya 15 Nisan’dan beri 322 uçuş gerçekleştirildi, 73 bin 200 yolcu taşındı” ifadeleri kullanıldı.

Bu uçuşların 277’si Rus şirketler tarafından gerçekleştirildi ve bu şirketlerce 63 bin turist Rusya’ya götürüldü.

Rus ve Türk şirketler tarafından mayıs ayında 111 uçuşun daha gerçekleştirilmesi ve 21 bin 500 turistin yurda döndürülmesi planlanıyor.

Öte yandan turistlerin yurda döndürülmesi için gerçekleştirilen uçuşların yanı sıra haftada 4 kez Aeroflot ve THY tarafından çift taraflı olarak Moskova-İstanbul seferleri düzenleniyor.