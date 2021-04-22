ATOR: Türkiye ve Tanzanya'daki Rus turistlerin 1 Mayıs'a kadar ülkeye dönmeleri sağlanacak

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye ve Tanzanya’ya tur alarak giden tüm Rus turistlerin 1 Mayıs’a kadar ülkeye geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

ATOR Başkanı Maya Lomidze gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Tanzanya’ya tur alarak giden tüm Rus turistlerin 1 Mayıs’a kadar Rusya’ya dönmelerinin sağlanacağını kaydetti.

Lomidze, “1 Mayıs'a kadar Türkiye ve Tanzanya’ya tur satın alarak giden onbinlerce Rus turistin ülkeye dönmeleri sağlanacak. Elimizdeki verilere göre, Tanzanya’da 6 bin, Türkiye’de ise 50 binden fazla Rus turist bulunuyor” dedi.

Türkiye'ye tur satın alan turistlerin yüzde 70'inden fazlasının para iadesi yerine, rezervasyonlarını başka bir tarihe almayı tercih ettiklerini belirten Lomidze, “Rus turistlerin yüzde 70’inden fazlası para iadesiyle uğraşmak yerine, tercihlerini rezervasyonlarını yenileme yönünde yaptı. Sözleşme gereği para iadesi 30 ila 60 gün içinde yapılıyor” diye konuştu.

Rusya, salgın nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye ile uçuşları askıya almıştı.