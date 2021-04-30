Navalnıy'ın bölge seçim ofislerinden oluşan sivil toplum hareketi, terörle iltisaklı kuruluşlar listesine dahil edildi

Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Rus blogger Aleksey Navalnıy'ın bölge seçim ofislerinden oluşan 'Ştabı Navalnogo' adlı sivil toplum hareketini terör ve aşırıcılıkla iltisaklı kuruluşlar listesine dahil etti.

Hakkındaki dolandırıcılık davası sonucunda hapis cezasına çarptırılan Navalnıy'ın seçim kampanyalarının organize edildiği 'Ştabı Navalnogo' adlı sivil toplum hareket, terör ve aşırıcılıkla iltisaklı kuruluşlar arasına alındı.

Rus resmi kurumları, bu listede yer alan kuruluşların banka hesaplarını bloke edebiliyor.

Rosfinmonitoring, para aklama ve yabancı militanları finanse etme gibi mali suçları izliyor.

Önceki gün Moskova Kent Mahkemesi, Navalnıy'ın kurduğu 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK) faaliyetinin 'aşırılık yanlısı' tanınması için açılan dava kapsamında, savcılığın başvurusu üzerine örgütün faaliyetine kısıtlama getirmişti.

Navalnıy'ın daha önce yargılandığı dolandırıcılık davasında ertelenen cezası, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması nedeni ile şubat ayında, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2.5 yıl hapis cezasına çevrilmişti.

Rus blogger, cezasını çekmek üzere başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledilmişti.