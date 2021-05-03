Rus senatör: İngiltere'nin 'Rusya'nın propagandasına’ karşı koyma planları ciddiye alınmamalı

Rus Senatör Vladimir Cabarov, G7’nin uzun zamandır hiçbir kararı kendi başına vermeyen hareketsiz bir kuruluşa dönüştüğünü, bu nedenle İngiliz yetkililerin G7'ye ‘Rusya'nın dezenformasyon yayma çabalarına’ karşı koyma önerisinin ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Sputnik’e demecinde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın G7'ye ‘Rusya'nın dezenformasyon yayma çabalarına’ karşı koyma önerisini değerlendirdi.

Cabarov, “G7, G20’nin aksine uzun süredir tek başına karar veremiyor ve hareketsiz bir kuruluşa dönüşmüş durumda. Bu tür açıklamalar ve planlar daha çok kamuya dönük olarak yapılıyor” diye konuştu.

Rusya’nın İngiltere Dışişleri Bakanının girişimine herhangi bir karşılık vermeyeceğine dikkat çeken Cabarov, “Rusya'ya karşı koymaya yönelik çağrıları uzun zamandır bizim karşılık vermediğimiz sıradan bir uygulama haline geldi. Bunu Devlet Başkanımız da, Dışişleri Bakanlığımız da defalarca belirtmişti” ifadelerini kullandı.

Daha önce The Times gazetesinde yer alan bir makalede, İngiliz yetkililerinin Londra’da yapılacak G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde ‘Rusya’nın dezenformasyon yayma çabaları ile’ mücadele etmek için uluslararası bir mekanizma kurma girişiminde bulunma niyetinde oldukları belirtilmişti.

Haberdeki iddiaya göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın başkanlık edeceği, Hindistan, Avustralya ve Güney Afrika temsilcilerinin de katılacağı toplantıda, ‘Rus trollerin’ İngiliz gazetelerini ‘Rus yanlısı görüşleri yaymak için’ kullandıklarını ortaya koyan bir araştırma sunulacak.