DSÖ: Sputnik V aşısının güvenliği ile ilgili değerlendirme sonuçları haziran sonu-temmuz gibi açıklanabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin güvenliği ile ilgili değerlendirme sonuçlarının haziran sonunda ya da temmuz ayında açıklanabileceğini belirtti.

Bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Simao, Rusya’nın eni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, aşının güvenliği ile ilgili değerlendirme sonuçlarının haziran sonunda ya da temmuz ayında açıklanabileceğini ifade etti.

Simao, “DSÖ’nün elinde henüz tam bir dosya yok. Biz buna ‘veri sağlama işlemi devam ediyor’ diyoruz. Yani üretici, başlamış olan değerlendirme sürecinde veri ekleyebiliyor. Ekibimiz son iki haftadır Rusya’da bulunuyor ve klinik testlerin değerlendirmesini yapıyor. 10 Mayıs’tan itibaren haziranın ilk haftasına kadar üretimi teftiş etmeye başlayacağız” diye konuştu.

DSÖ uzmanlarının Rus aşısının üretildiği beş farklı tesisi ziyaret edeceklerine dikkat çeken yetkili, iki üreticinin tesislerine yapılacak ziyarete Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) uzmanlarının da katılacaklarını vurguladı.

Simao, “Dolayısıyla eksiksiz dosyanın, ayrıca hem klinik testler, hem de üretim için gerekli kriterlerin karşılanmasının, teknik uzman ekibinin haziran sonlarında, fakat daha büyük olasılıkla temmuz ayında aşıyı değerlendirmesine imkan sağlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.