Politico, Putin-Biden zirvesinin olası yerlerini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki olası görüşmenin Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşebileceğini belirten üst düzey ABD'li yetkililer, İzlanda, Slovenya veya Azerbaycan'ın da ihtimaller arasında olduğunu ifade etti. Peskov, görüşmenin yerinin henüz belirlenmediği söyledi.

ABD merkezli Politico sitesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Putin-Biden zirvesinin yapılacağı yere ilişkin birkaç seçenek üzerinde duruluyor.

Prag'ın görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini kaydeden yetkililer, İzlanda, Slovenya veya Azerbaycan'ın da değerlendirildiğini söyledi.

Gazetecilerin zirvenin yerine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, bu konunun henüz netliğe kavuşmadığını vurguladı.

'Boşirov ve Petrov'un Kremlin'de çalıştıklarına dair bilgim yok'

Bu arada Peskov, İngiltere'nin Skripal vakasının zanlıları olarak öne sürdüğü Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov'un Kremlin'de çalıştığına dair Bellingcat tarafından ortaya atılan iddiayı yanıtladı.

Kremlin Sözcüsü, "Dürüst olmak gerekirse, böyle bir bilgiye sahip değilim. Kremlin tarihi bir bina, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Boşirov ve Petrov'un Devlet Başkanlığı İdaresi'nde çalışıyor olabileceğine dair bir bilgim yok. Devlet Başkanlığı İdaresi'nde sportif beslenmeyle ilgili bir birim bulunduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart 2019'da Salisbury'de zehirlenmişti. İngiltere, olaydan Moskova yönetimi sorumlu tutmuş, Rusya iddialarını birçok kez yalanlamıştı.

İngiltere, Salisbury'deki saldırının zanlıları olarak gösterilen Boşirov ve Petrov'un Rusya tarafından iade edilmesini istemiş ve ikili hakkında Avrupa Tutuklama Emri düzenlemişti. Interpol de ikili hakkında kırmızı bülten yayınlamıştı.