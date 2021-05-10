Rusya’da Kovid-19 vaka sayıları 3 gündür üst üste artış gösteriyor

Rusya’da geçen cuma gününden bu yana yeni koronavirüs vakalarının günde 8 binin üzerinde seyrettiği, kesintisiz vaka artışının 3 gündür üst üste devam ettiği öğrenildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 465 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 milyon 888 bin 727’ye ulaştığı belirtildi.

Yeni vakalardaki artış eğilimin 8 Mayıs’tan bu yana devam ettiği belirtilen açıklamada en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 896), St. Petersburg’da (724) ve Moskova bölgesinde (649) saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada arıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 321 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 113 bin 647’ye yükseldiği kaydedildi.

İyileşen sayısı 4 milyon 502 bin 906

Öte yandan, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin ölüm oranı verileri, ölümden sonra Kovid-19 teşhisi konulanların yanı sıra koronavirüs nedeniyle şiddetlenen diğer hastalıklardan ölenleri de dahil edenrakamlarıyla ayrışıyor. Rosstat’a göre, ülkede Kovid-19’un bulaştığı kişilerde toplam ölüm sayısı yaklaşık 250 bine ulaşmış durumda.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 6 bin 774 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 502 bin 906’ya ulaştığını vurguladı. Taburcu olanların toplam vaka sayısına göre oranı yüzde 92.1 olarak kayıtlara geçti.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şimdiye dek 21 milyonu aşkın Rusya vatandaşının koronavirüs aşısı olduğunu açıklamıştı.