Moskova’ya gelen Alman vekil, Sputnik V ile aşılandı

Almanya’daki Sol Parti milletvekili Diether Dehm, bugün Moskova’da Sputnik V aşısıyla Kovid-19’a karşı aşılandı.
Немецкий депутат привился "Спутником V" в Москве https://t.co/Hoka1MqX7t pic.twitter.com/3buI7e7aWe— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) May 10, 2021
Dehm, aşı yapıldıktan sonra, “Kendimi iyi hissediyorum. Her şey iyi, çok sağ olun” diye konuştu.
Canının bira çektiğini itiraf eden Alman politikacı, ancak 3 gün alkolden uzak durmak gerektiği konusunda kendisine uyarıda bulunulduğunu belirterek, “Ancak Sputnik V öyle iyi bir aşı ki sanırım biranın tadına bakılabilir. Aşı öyle iyi yapıldı ki, iki bira bile içebilirim” ifadesini kullandı.
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