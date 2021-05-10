Moskova’ya gelen Alman vekil, Sputnik V ile aşılandı

Almanya’daki Sol Parti milletvekili Diether Dehm, bugün Moskova’da Sputnik V aşısıyla Kovid-19’a karşı aşılandı.

​Dehm, aşı yapıldıktan sonra, “Kendimi iyi hissediyorum. Her şey iyi, çok sağ olun” diye konuştu.

Canının bira çektiğini itiraf eden Alman politikacı, ancak 3 gün alkolden uzak durmak gerektiği konusunda kendisine uyarıda bulunulduğunu belirterek, “Ancak Sputnik V öyle iyi bir aşı ki sanırım biranın tadına bakılabilir. Aşı öyle iyi yapıldı ki, iki bira bile içebilirim” ifadesini kullandı.