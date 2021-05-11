Putin ile Caparov, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmaları konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov'un önceki hafta Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmaları istişare ettiği belirtildi.

Kırgızistan Devlet Başkanlığı'nın açıklamasına göre Putin ve Caparov, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, kısa süre önce Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmaların yol açtığı insani sonuçların ortadan kaldırılması için gerekli yardımı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, önceki gün Moskova'da Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'la yaptığı görüşme ışığında Kırgızistan ile Tacikistan arasında sağlanan mutabakatların siyasi ve diplomatik araçlarla destekleneceğini umduğunu ifade etti.

Putin, sınırdaki duruma daha fazla istikrar kazandırılması için Rus tarafının katkı sunmaya hazır olduğunu teyit etti.

Rusya lideri, Caparov'u Moskova'ya davet ederken Kırgız tarafının daveti kabul ettiği ve mayıs sonunda ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.