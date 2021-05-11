Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya Büyükelçiliği çalışanını istenmeyen kişi ilan etti

Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'nin bugün bakanlığa çağrıldığını belirten Rus Dışişleri, Askeri Ataşe Yardımcısı G. Ilıescu'nun istenmeye kişi ilan edildiğine dair notanın büyükelçiye sunulduğunu ifade etti.

Bu adımın Romanya'nın Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği'ndeki bir diplomatı sınır dışı etmesine cevaben atıldığını kaydeden bakanlık, İliescu'ya Rusya'yı terk etmesi için 72 saat süre verildiğinin altını çizdi.

26 Nisan'da Romanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği Askeri Ataşe Danışmanı Aleksey Grişayev'i 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı eylem ve faaliyette bulunmasını gerekçe göstererek istenmeyen kişi ilan etmişti.