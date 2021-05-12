Lavrov: Güney Kafkasya'da iletişim hatlarının açılması konusu kapsamlı bir şekilde çözülüyor

Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda Güney Kafkasya’daki iletişim hatlarının açılmasına da değinerek, konunun kapsamlı bir şekilde çözüldüğünü ifade etti.

Rus diplomat, “Bu konu tüm ilgili tarafların çıkarları dikkate alınarak kapsamlı bir şekilde çözülüyor ve bu taraflar sadece Ermenistan ve Azerbaycan değil, aynı zamanda komşu ülkeler konumunda doğal olarak bu bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarının dengesini yansıtmak isteyen Rusya, Türkiye ve İran'dır” diye konuştu.

Lavrov, iletişimin hangi rotalar üzerinden açılacağına henüz karar verilmemiş olsa da doğru yönde çok somut bir hareket olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 11 Ocak 2021’de Moskova’da vardıkları anlaşma, diğer konuların yanı sıra bölgedeki iletişim hatlarının açılmasını da öngörüyor. Bu bağlamda, ülkelerin başbakan yardımcıları düzeyinde Karabağ’daki ulaşım ve ekonomik bağların tesis edilmesine odaklanacak olan bir çalışma grubun kurulması kararlaştırılmıştı.