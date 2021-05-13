Rusya'da 8 bin 380 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 380 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, böylece ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 913 bin 439’a ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 380 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (8 bin 217) yüzde 1.98 daha fazla olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 913 bin 439’a ulaştı.

Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova (2 bin 787), St. Petersburg (741) ve Moskova bölgesinde (643) saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 392 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 114 bin 723’e yükseldiği, tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 527 bin 878’e ulaştığı kaydedildi.

Daha önce, koronavirüsün Hindistan varyantının Rusya’da ilk defa görüldüğü, söz konusu virüs mutasyonunun Ulyanovsk Devlet Üniversitesi’nde eğitim alan 16 Hindistanlı öğrencide belirlendiği bildirilmişti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), kimseyle temas kurmadıkları belirlenen Hindistanlı öğrencilerin karantinaya alındığını ve tıbbi gözlem altında tutulduklarını belirtmişti.