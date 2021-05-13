Rosaviatsia'dan havayolu şirketlerine: Filistin-İsrail çatışma bölgesinden uzak rotaları tercih edin

Rosaviatsia’dan yapılan açıklamada, Rus hava yolu şirketlerine uçuşların güvenliğini sağlamak için güvenli uçuş rotalarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Ortadoğu bölgesindeki gerginliğin artmasıyla bağlantılı olarak, Rusya Federasyonu sivil uçaklarının uçuşlarının güvenliğini sağlamak için Rus havayolu şirketlerine, uluslararası hava taşımacılığının güvenli bir şekilde yürütülmesini garanti eden güvenli (alternatif) uçuş rotalarını tercih etmelerini tavsiye ediyor” denildi.

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen Moskova-Tel Aviv gidiş dönüş uçuşlarını iptal etti. Ayrıca Austrian Airlines, British Airways ve Lufthansa da Tel Aviv'e uçuşları durdurdu.

10 Mayıs'ta Doğu Kudüs'te Filistinliler ile İsrail polisi arasında çıkan çatışmalarla başlayan gerginlik giderek tırmanıyor. İsrail tarafından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden son iki gün içinde en az bin 600 roket atıldığı, buna karşılık İsrail'in bu bölgedeki yaklaşık 600 askeri hedefi vurduğu ve ordunun kara harekatına hazır olduğu belirtildi.