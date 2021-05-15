Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da 8 bin 790 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 930 bine yükseldi.

Gün içinde 9 bin 866 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 540 bin oldu.

Son 24 saat içinde 364 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 115 bin 480’e ulaştı.

En çok vaka başkent Moskova (3 bin 73), St. Petersburg (749) ve Moskova Bölgesi’nde (671) kaydedilirken, Nenets Özerk Bölgesi’nde hiç vaka tespit edilmedi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin verilerine göre, bir önceki gün 9 bin 462 olarak kaydedilen vaka sayısı 20 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Uzmanlar vaka sayısındaki günlük dalgalanmaların Rusya'daki salgın sürecinin istikrar kazanması aşamasında doğal olduğunu belirtiyor.