Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy: Dünya tehlikeli bir dönemden geçiyor

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Polyanskiy, Batılı partnerlerin eylemlerinin uluslararası arenadaki gerilimin tırmanmasının nedeni olduğunu söyledi.

Dünyanın ciddi ve tehlikeli bir dönemden geçtiğini ancak Moskova'nın bu duruma çözüm bulmaya hazır olduğunu kaydeden Polyanskiy, "Diyaloğa hazırız. Belirli bir ortak anlayış sağlamaya hazırız ancak bu hedefe ulaşılması için birbirimize eşit şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca elbette, diğer ülkelerin içişlerine yönelik her türlü müdahaleye karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin bu yaklaşımı benimsemediğine dikkat çeken Rus diplomat, özellikle bazı Batılı liderlerin Rusya, Çin ve diğer ülkelere 'ders vermeyi' tercih ettiğini söyledi.

"Bu eğilim şu anda çok net bir şekilde görülüyor ve kimsenin gerçekte ne olup bittiğine dikkat etmediği post-hakikat dünyasında yaşamamız, bilgiyi çarpıtılmış bir biçimde sunan birçok kaynak bulunması nedeniyle durum daha karmaşık hale geliyor" diye devam eden Polyanskiy, bu faktörlerin ülkeleri uluslararası ilişkilerde çok tehlikeli bir ana yönelttiğinin altını çizdi.