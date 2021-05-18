Lavrov: Çekya'nın Vrbetice vakasıyla ilgili soruşturması utanç verici

Çekya'nın Vrbetice kasabasındaki mühimmat depolarında 2014'te yaşanan patlamalarla ilgili soruşturmanın somut bir sonuç vereceğinden şüphe duyduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu soruşturmayı utanç verici olarak niteledi.

Moskova'da Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı David John Francis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Vrbetice patlamalarıyla ilgili soruşturma tamamlanmadan Rus diplomatları sınır dışı eden Çekya'nın tutumunu eleştirdi.

Çekya ve ABD'nin son derece hasmane bir yaklaşım sergileyerek tüm 'ölümcül günahlarda' Rusya'yı suçladığını belirten Lavrov, "Şu anda Çekya'nın 7 yıl önce yaşanan patlamaların düğümünü ne kadar utanç verici bir şekilde çözülmeye çalıştığını görüyorsunuz. Hiç kimse, geride kalan 7 yıl boyunca soruşturma kurumlarının ne yaptığını açıklayamadı. İfadelerde farklı şeyler söyleniyor, sürekli yeni olay örgüleri öne sürülüyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Çekya, soruşturulmaya devam edilen eylemler hakkında suçladığı Rus diplomatları sınır dışı etmeden önce bu hususları kendi içinde açıklığa kavuşturmalıydı" diye vurguladı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, 2014 yılında Vrbetice kasabasındaki mühimmat depolarında yaşanan patlamalardan Rusya'yı sorumlu tutarak 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Kremlin Prag'ın suçlamalarının uydurma olduğunu vurgularken Rusya Dışişleri Bakanlığı da 20 Çek diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, karşı istihbarat raporlarında patlamalarda Rus ajanların dahli olduğuna dair kanıtlar bulunmadığını ve çıkarımda bulunmak için soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini söylemişti.