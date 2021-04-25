Kayıt
13:51 25 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Milos Zeman

    Zeman: Karşı istihbarat raporlarında Vrbetice'deki patlamada Rus ajanların dahli olduğuna dair kanıt yok

    © AP Photo / Darko Vojinovic
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 113
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104251044353364-zeman-karsi-istihbarat-raporlarinda-vrbeticedeki-patlamada-rus-ajanlarin-dahli-olduguna-dair-kanit/

    Çekya hükümetinin Rus diplomatları sınır dışı etmenin gerekçesi olarak gösterdiği, 2014'teki mühimmat deposu patlaması hakkında konuşan Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, karşı istihbarat raporlarında patlamada Rus ajanların dahli olduğuna dair kanıtlar bulunmadığını ve soruştırmanın bitmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Zeman, Çekya hükümetinin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin gerekçesi olarak gösterdiği ve Moskova ile Prag diplomatik krize neden olan, 2014'te Vrbetice kasabasında yaşanan mühimmat deposu patlaması hakkında basın toplantısı düzenledi.

    Patlamanın nedenleri konusunda iki seçenek üzerinde durulduğunu, bunlardan birinin mühimmatların dikkatsiz bir şekilde kullanılması ve diğerinin Rus istihbaratının müdahalesi olduğunu kaydeden Zeman, ancak geride kalan süre zarfında gizli raporlar da dahil karşı istihbarat raporlarında Rus ajanların patlama anında Vrbetice'de bulunduğuna dair kanıt sunulmadığını vurguladı.

    'İki seçeneğin de titizlikle soruşturulmasını istiyorum'

    Patlamayla ilgili çıkarımlarda bulunmak için bu konuda yürütülen soruşturmanın tamamlanması gerektiğinin altını çizen Zeman, Çek karşı istihbarat kurumu Enformasyon Güvenliği Servisi'nin raporuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Enformasyon Güvenliği Servisi'nin raporunda bu iki ajanın Vrbetice'yi ziyaret ettiğine dair hiçbir kanıt veya bulgu bulunmadığını söyleyebilirim. Vrbetice'deki patlamalardan sonra karşı istihbarat, 6 yıl içinde sunduğu yıllık raporların hiçbirinde, raporların gizli bölümünde bile, Rus ajanların olası dahline dair hiçbir ifade kullanmadı. İkinci depoda patlamadan hemen önce yapılan incelemeler sırasında herhangi bir patlayıcı madde tespit edilmedi."

    Bu açıklamalarından yabancı istihbarat servisinin dahliyle ilgili ciddi şüphe taşımadıklarının anlaşılmaması gerektiğini kaydeden Zeman, "Hiçbir egemen devlet, kendi topraklarında iki yabancı istihbarat üyesinin, iki vatandaşının ölmesine ve milyarlarca zarara yol açan bir terör saldırısı düzenlemesine izin veremez. Diğer taraftan, soruşturmada iki seçenek üzerinde çalışıyoruz. Birincisine göre patlama mühimmatların profesyonelce olmayan bir şekilde kullanılmasından kaynaklandı. İkincisine göreyse bu bir istihbarat servisinin operasyonuydu. Her iki seçeneğe de ciddiyetle yaklaşıyorum ve ikisinin de titizlikle soruşturulmasını istiyorum" diye konuştu.7

    'Vrbetice'deki patlama 'istihbarat servislerinin oyunu' olabilir'

    Bu arada Zeman, Vrbetice'de yaşananların Rusya'ya rakip ülkelerin istihbarat servislerinin bir oyunu olabileceğine de dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Eğer patlamanın arkasında Rus ajanların olduğu kanıtlanırsa, Rusya bunun bedelini öder. Mesela, Dukovany nükleer santrali ihalesine katılmayarak. Ancak eğer Rus istihbaratının dahliyle ilgili şüpheler asılsız çıkarsa, o zaman 'istihbarat servislerinin oyunundan' söz edilebilir ve bunun Çekya için ciddi sonuçları olur."

    Bulgar silah tüccarı Gebrev'in patlamalarla bağlantısı tespit edildi'

    Bu arada Zeman, Çek güvenlik güçlerinin Bulgar silah tüccarı Emilian Gebrev'in Vbretice'deki patlamalarla bağlantısını tespit ettiğini söyledi.

    Zeman, "Mühimmatların Bulgaristan'a gitmesi gerekiyordu. Alım-satım anlaşmaları mevcut, Bulgar silah tüccarı Gebrev avans ödemesi yaptı. Bulgar izinin kanıtlandığını kabul edebiliriz" dedi.

    'Vrbetice meselesinde hâlâ birçok 'kör nokta' var'

    Vrbetice'deki olayla ilgili hâlâ açıklığa kavuşturulması gereken birçok 'kör nokta' bulunduğunu kaydeden Zeman, tam güven duyduğu polis ve başsavcılığın soruşturmaya devam ettiğini ekledi.

    'Sputnik V'nin kullanılmasını destekleyeceğim'

    Zeman, basın toplantısında koronavirüs aşılarının tedariki konusunda da açıklamalarda bulundu.

    Zeman, "Şu anda kullanılan aşılar da dahil diğer aşıların yetersiz olduğu hissedilirse, ülkemizde Sputnik V aşısının kullanılmasını destekleyeceğim" dedi.

    Etiketler:
    Sputnik V, Koronavirüs, Soruşturma, Ajan, Vrbetice, Milos Zeman, Patlama, Rusya, Çekya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet