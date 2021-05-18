Lavrov: Rusya’nın Arktika’da yaptıkları kesinlikle yasal ve meşru

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin Arktika’da yaptığı her şeyin kesinlikle yasal ve meşru olduğunu, NATO’nun bölgedeki faaliyetinin soru işaretleri yarattığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sierra Leone’li mevkidaşı David John Francis ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Rusya’nın Arktika’da askeri faaliyetleriyle ilgili figanları görüyoruz. Herkes uzun zamandır buranın bizim bölgemiz, bizim toprağımız olduğunu biliyor. Arktik kıyılarımızın güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz ve ülkemizin orada yaptığı her şey kesinlikle yasal ve meşru” ifadesini kullandı.

“Ancak NATO’nun Arktika’ya ilerleyişini haklı çıkarmaya çalışması biraz farklı bir durum” diyen Lavrov, “Bu noktada, örneğin NATO’nun Arktika’ya gelişini her türlü haklı çıkarmaya çalışan Norveç gibi komşularımıza soru işaretlerimiz var. Reykjavik’te, Arktik Konseyi’nin bakanlar toplantısında elbette bunu dürüstçe söyleyeceğiz” diye ekledi.