Lavrov ve Blinken, Putin-Biden zirvesinden önce İzlanda'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki rakip güç arasındaki derin çatlağı ele almak ve Putin-Biden zirvesi konusunda mutabakat sağlamak için bugün İzlanda'da bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İzlanda'nın Reykjavik kentinde düzenlenecek Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında ikili görüşme yapacak.

Soğuk Savaş'ın sonundan beri ikili ilişkilerin en düşük seviyede olduğu bir dönemde ilk kez bir araya gelecek Lavrov ve Blinken'ın görüşme öncesindeki açıklamaları gerilimin azaltılması konusunda çok fazla umut verici değil.

© AP Photo / Ivan Sekretarev ABD Dışişleri: Blinken-Lavrov görüşmesi, daha fazla istikrara varma çabası toplantı öncesi yaptığı açıklamada uluslararası kamuoyunu Arktik'in askeri bölge haline getirilmemesi konusunda uyarıda bulunurken Lavrov, "Rusya'nın Arktik'te askeri faaliyetleriyle ilgili figanları görüyoruz. Herkes uzun zamandır buranın bizim bölgemiz, bizim toprağımız olduğunu biliyor. Arktik kıyılarımızın güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz ve ülkemizin orada yaptığı her şey kesinlikle yasal ve meşru" dedi.

Bakanların gündemindeki en önemli konu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki zirvenin organizasyonu olacak.

Lavrov ve Blinken'in Putin ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin yapılması konusunda mutabakat sağlaması, zirvenin yapılacağı tarihi ve yeri belirlemesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reykjavik'teki görüşmede iki ülke liderleri arasında görüşme düzenleme olasılığının yanı sıra Moskova-Washington ilişkilerinin, stratejik istikrarla ilgili sorunların ve uluslararası gündemin değerlendirileceği bildirilmişti.