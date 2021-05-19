Rusya, Kuzey Kutbu bölgesinde stratejik bombardıman uçakları konuşlandırabilir

Rusya Kuzey Filosu Hava ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Çurkin, Kuzey Kutbu bölgesinde Aleksandra Toprakları Adası’nda yer alan Nagurskoe Havalimanı’nın Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları dahil her tipten uçak kabul edebildiğini belirtti.

Çurkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan Arktika bölgesinde, Aleksandra Toprakları Adası’nda (Franz Josef Toprakları takımadası) yer alan Nagurskoe Havalimanı’nın Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları dahil her tipten uçak kabul edebildiğini ifade etti.

Tümgeneral Çurkin, “İniş yaptığımız havalimanı geçen yıl hizmete girdi, kalkış ve iniş pistinin uzunluğu 3 bin 500 metre, bu nedenle havalimanı her tipten hava aracını kabul edebilir durumda” diye konuştu.

Rus komutan, havalimanının Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarını kabul edip edemeyeceği sorusuna da, "Edebilir” yanıtını verdi.

'Havadan güvenliğin sağlanması mümkün olacak'

Çurkin, “Kuzey Kutbu'ndaki havalimanı ağının modernizasyonu, her şeyden önce Kuzey Deniz Yolu’nun hava sahasını kontrol etmek adına Kuzey Filosuna ait uçakları kullanma imkanlarını önemli ölçüde artıracak ve bu ulaşım arterinin havadan güvenliğinin sağlanmasını mümkün kılacak” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Çurkin’in bu açıklamasının, 10 Mayıs'ta ABD Donanmasına ait USS New Mexico adlı nükleer denizaltısının Norveç'in kuzeyindeki bir limana girdiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Daha önce Rusya Kuzey Filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, Oslo’nun Kuzey Kutbu’ndaki gerilimin tırmanmasına katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, “Son zamanlarda ABD, Kuzey Kutbu'ndaki ana dayanak noktası olarak Norveç'i, silahlı kuvvetlerin, keşif ve gözetleme ekipmanlarının konuşlandırılması ve çift kullanımlı altyapının geliştirilmesi için kullanılan bir bölge olarak görüyor” açıklamasında bulunmuştu.