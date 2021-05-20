Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, basın toplantısında sözünü kesen BBC muhabirini 'azarladı'

Bakan, konuşmasını “dolu bir görüşme gerçekleştik” sözleriyle başladığında kürsüye BBC ve Hür Avrupa Radyosu (RFE/RL) mikrofonlarını taşıyan bir muhabir yaklaştı. Lavrov’un konuşmasını kesmesine neden olan muhabir mikrofonları masaya yerleştirmeye başladı.

“Bu tür davranışları BBC mi sergiliyor?” diye 'azarlayan' Rus Dışişleri Bakanı gülümseyerek konuşmasına devam etti.

Tacikistan’da bulunan Lavrov, ülke yönetimiyle görüştükten sonra Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) dışişleri bakanları görüşmesine katıldı. Lavrov ayrıca Tacikistanlı mevkidaşıyla bu ülkeye Sputnik V aşısının tedarikini görüştü.