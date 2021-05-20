Rusya’nın 4. koronavirüs aşısı Sputnik Light, 3 hafta içinde kullanıma girecek

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V koronavirüs aşısının sadece bir dozdan oluşan tipi olan Sputnik Light aşısının üç hafta içinde kullanıma girmesini beklediğini söyledi.

Rus Sağlık Bakanı Muraşko, Sputnik Light aşısının kullanıma ne zaman gireceğine ilişkin soru karşısında, “Üç hafta sonra” dedi.

Muraşko’nun açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinde geliştirilen dördüncü koronavirüs aşısının da yakında kullanıma gireceğini söylemesini izledi.

Rusya’da şimdiye dek Sputnik V, Epivakkorona, Kovi-vak ve Sputnik Light olmak üzere dört koronavirüs aşısı geliştirildi.

Sputnik Light aşısı Rusya’da 6 Mayıs’ta kullanım için onay almıştı. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, söz konusu aşının 18 ila 60 yaş arasındaki vatandaşlar için kullanılacağını belirtmişti.

Rusya’da şimdiye dek sekiz tesiste üretimine izin verilen Sputnik Light aşısının yüzde 79.4 oranında etkinlik gösterdiği biliniyor. Bu oran, iki doz şeklinde uygulanan birçok aşısının etkinliğinden daha yüksek. Sputnik Light, koronavirüsün bilinen tüm mutasyonlarına karşı etkili ve ciddi bir yan etkisi de saptanmamış durumda.

Rusya, Sputnik Light’ı pandemiden çok etkilenen ülkelere de ihraç etmeyi planlıyor.