Lavrov: Rusya, Arktik ülkelerine askeri konuları görüşmeyi önerdi

Lavrov, Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı için gittiği İzlanda'nın Reykjavik kentinde ev sahibi mevkidaşı Gudlaugur Thordarson'la görüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, 2014 yılına kadar Arktik ülkelerinin genelkurmay başkanlarının düzenli olarak görüşmesini sağlayan bir mekanizma bulunduğu anımsatarak "O tarihten bu yana Batı, anlaşılır nedenlerle sözünü ettiğim mekanizma da dahil birçok mekanizmayı devre dışı bırakma kararı aldı. Arktik ülkeleri olarak bu mekanizmayı yeniden devreye koyacak güçte olduğumuza inanıyorum. Eğer bazı partnerlerimiz doğrudan bu seviyede yapılacak görüşmelere katılmayı uygun görmezse, 8 ülkenin genelkurmay başkanlığındaki askeri uzmanların bir araya gelmesini öneriyoruz" dedi.
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'Yabancı askeri birliklerin Norveç'e konuşlandırılması endişe yaratıyor'
Bu arada Lavrov, Norveç'in Rusya sınırına yakın bölgelerine yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasından endişe duyduklarını söyledi.
Norveç'in yakın komşuları olduğunu ve Oslo'yla çok iyi ilişkilere sahip olduklarını anlatan Lavrov, "Ancak Norveç'e ve Baltıklar'a yabancı askeri birlikleri konuşlandırarak bölgedeki askeri ve siyasi gerilimin tırmandırılmasıyla ilgili sorunlar devam ediyor" diye ekledi.
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