Peskov: Putin-Biden zirvesinden ilişkilerde 'reset' kararı çıkması beklenmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Biden görüşmesinden sonra ikili ilişkilerde 'reset' yapılmasının ve derin ihtilaf konularında ortak anlayış sağlanmasının beklenemeyeceğini ancak zirvenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Günlük basın toplantısında Peskov'a, Moskova'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da yapılacak görüşmeden beklentilerinin ne olduğu soruldu.

Peskov, "Sanırım, burada 'reset' yapılacağını konuşamayız. 'Reset' yapmaya çalıştığımız dönemlerde, ikili ilişkilerde çok iyi 'reset' deneyimi edinmedik. Daha sonra maalesef, ikili ilişkilerde negatif potansiyelin arttığı aşikar" yanıtını verdi.

Bundan dolayı ilk yüz yüze görüşmede derin ihtilaf konularında ortak anlayış oluşmasını beklemenin çok doğru olmayacağını kaydeden Peskov, ancak görüşmenin öneminin küçümsenmemesi gerektiğini, bu zirvenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Putin ve Biden'ın görüş alışverişi yapma, iki ülkenin çıkarına olan meselelerde ve stratejik istikrar ile silah kontrolü gibi tüm dünyayı ilgilendiren konularda tutumları karşılaştırma imkanına sahip olmasının da önem taşıdığını söyleyen Peskov, "Bu görüşmenin sonuçlarına ilişkin olarak çok fazla beklenti içine girilmemesini öneriyorum, ancak her şeye rağmen bunun çok önemli bir olay olduğunu aklımızda bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin Cenevre'de hangi tesiste yapılacağının henüz belirlenmediğini söyleyen Peskov, bu konuyu ABD tarafıyla görüşüp karara bağlayacaklarını ekledi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceklerini açıklamıştı.