Rusya’da 8 bin 373 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 373 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (7 bin 884) yüzde 6.2 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 26 bin 168’e ulaştı.

Son 24 saat içinde 406 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, bunun bir önceki güne göre (393) yüzde 3.31 daha yüksek olduğu kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 119 bin 600’e yükselmiş oldu.

Gün içinde 9 bin 135 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 642 bin 90 oldu.

Başkent Moskova (2 bin 416) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (839) ikinci, Moskova Bölgesi (744) üçüncü sırada yer aldı.

25 Mayıs'ta hükümet, parlamentonun alt kanadı Duma’ya, Kovid-19'a karşı aşılanmanın ulusal aşı takvimine dahil edilmesini öngören yasa tasarısını sunmuştu. Tasarının kabul edilmesi halinde, başta sağlık çalışanları ve öğretmenler olmak üzere riskli meslek gruplarının aşılanması zorunlu hale gelecek.

Daha önce, Rusya’ya bağlı Saha (Yakutistan) Özerk Cumhuriyeti’nde Kovid-19’a karşı aşılanma zorunlu hale getirilmişti. Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev, zorunlu aşılamaya ilişkin kararnameyi imzalamıştı.