Rus Gamaleya Merkezi: Sputnik V ile iki doz aşılanmış kişiler koronavirüse yakalansalar da hastalığı yaymazlar

Gamaleya Merkezi'nin laboratuvar yöneticisi Vladimir Guşçin, geliştiricisi oldukları Sputnik V aşısının her iki dozunun da uygulandığı kişilerin, Kovid-19’a yakalanmaları hâlinde virüsü yayamayacaklarını, bundan dolayı da başkaları için bir tehlike yaratmayacaklarını söyledi.

Gamaleya Merkezi’nden Guşçin bir kongredeki konuşmasında, "Aşının her iki dozunu olmuş olanların hastalık durumunda orta ila şiddetli hastalığa yakalanma riski 14 kat daha düşüktür. Bu durumda, aşılananlar canlı bir virüs yaymaz ve bu nedenle başkaları için bir tehlike kaynağı değildirler” ifadelerini kullandı.

Rusya'da, vatandaşların yaklaşık yüzde 10'unun Kovid-19’a karşı iki doz aşıyı da olduğunu dile getiren Guşçin, "Ne yazık ki, aşılama açısından lider değiliz, dinamiklerimiz diğer ülkelere göre oldukça düşük. Bugün itibariyle, vatandaşların yaklaşık yüzde 10'u tamamen aşılandı" dedi.

Nüfuslarının yüzde 50'sini veya daha fazlasını aşılayan ülkelerde hem tespit edilen yeni vaka hem de can kaybı sayısında çok net bir düşüş gördüklerini söyleyen Rus bilim insanı, bunun toplu aşılamaların faydası olduğunu gösterdiğinin, hastalık ve ölüm oranlarının azaltılması için daha fazla çalışma gerektiğinin altını çizdi.

Rusya'da koronavirüse karşı aşılama ülkenin tüm bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı Ağustos 2020'de Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşısı olan Sputnik V'yi onayladı. Ülkede koronavirüse karşı geliştirilmiş EpiVakKorona ve KoviVak aşılarının yanı sıra mayıs ayı başlarında, Sputnik V aşısının tek dozluk hafif versiyonu olan dördüncü Rus aşısı Sputnik Light da tescillendi.