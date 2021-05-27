Rusya’dan TikTok ve Google'a para cezası kararı

Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi, Rus yasaları tarafından yasaklanan izinsiz gösteri çağrılarını kaldırmadığı gerekçesiyle sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, daha önce verdiği cezaya ek olarak 1.5 milyon ruble daha para cezası kararı aldı.

Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi Sözcüsü Zulfiya Girinçuk, Sputnik’e demecinde TikTok’un izinsiz gösteri çağrılarının yer aldığı yasadışı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle hakim tarafından daha önceki cezaya ek olarak 1.5 milyon ruble (174 bin 220 TL) para cezasına çarptırıldığını belirtti.

TikTok daha önce benzer gerekçelerle mahkeme tarafından 2.6 milyon ruble (302 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme ayrıca aynı gerekçe ile bugün Rus yasaları tarafından yasaklanan içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Twitter'a 9 dava kapsamında toplam 27.9 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon 210 bin TL) para cezası vermişti.

Google’a da Rusya’da engellenen içerikleri kaldırmadığı için para cezası verildi

Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi Sözcüsü Zulfiya Girinçuk, Sputnik’e demecinde ABD merkezli teknoloji şirketi Google’ın engellenen içeriklere yönlendiren bağlantıları yayınladığı gerekçesiyle hakim tarafından 3.5 milyon ruble (406 bin 500 TL) para cezasına çarptırıldığını ifade etti.

Girinçuk, “Google LLC, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Yasası’nın ilgili maddesinde öngörülen idari suçları işlemekten suçlu bulundu ve 3 milyon 500 ruble tutarında idari para cezasına çarptırıldı” dedi.

ABD’li şirket, kullanıcıların talebi üzerine Rusya topraklarında erişimi engellenmiş durumda olan bilgi kaynakları, bilgi ve telekomünikasyon ağları hakkında bilgi vermeyi durdurma yükümlülüğünü defalarca yerine getiremediği için suçlu bulundu.

Mahkeme daha önce Rus yasalarında yasaklanan içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Google'ı 6 milyon ruble (692.5 bin TL) para cezasına çarptırmıştı.