Ryabkov: ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’na dönmeme kararı siyasi bir hata

Rus basınına konuşan Ryabkov, "ABD başka bir siyasi hata yaptı ve Avrupa güvenlik sistemine yeni bir darbe vurdu. Onlara iyi bir şans verdik, bundan faydalanmadılar" ifadelerini kullandı.

"Rusya’nın anlaşmada bazı ihlallerde bulunduğuna dair uydurmaları tekrarlamaya devam ediyorlar, ki bu kesinlikle saçma” diyen Ryabkov, Rusya’nın konuyla ilgili tutumunun bilindiğini, tekrarlamaya gerek görmediğini belirtti.

Washington’da bu tutumu görmeye istekli kimsenin olmadığını kaydeden Ryabkov, bunu anlamak yerine Donbass’ta neler olup bittiği bağlamında Rusya’nın kendi topraklarında ne yaptığı ya da yapmadığı konusunda her türlü imada bulunulduğunu vurguladı.

Ryabkov, “ABD’li meslektaşlarımızın ‘Ukrayna projesine’ çok fazla yatırım yaptığını anlıyorum. İşler yolunda gitmediğinde, suçlayacak birini aramaya başlamak ve bir şeylerin sorumluluğunu Moskova’ya yüklemek en kolay yol, ancak bunun Donbass ve bu anlaşmanın etrafındaki durumla hiçbir ilgisi yok. Bu sadece ABD'nin Avrupa’daki güvenlik yapısını güçlendirmek için siyasi iradeden yoksun olduğunun göstergesidir. Bu üzücü, ama tecrübe edeceğiz" dedi.

Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme prosedürünün ne zaman sona ereceğinin Federasyon Konseyi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararına bağlı olduğunu, sürecin Rusya-ABD zirvesine kadar tamamlanabileceğini belirten Ryabkov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın kendisine anlaşmaya dönmeyecekleri bilgisini verdiğini teyit etti.

Zirveden beklentiler

Ryabkov, ASA ya da alternatifleri konusunun Putin ile Biden arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmede ele alınmasının düşük ihtimal olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ryabkov’a göre, geçen zaman boyunca Moskova Washington'a uzlaşmaya ve aklıselim kararlara dayalı alternatif bir yol sunmaya devam etti, ancak bir karşılık alamadı. Anlaşmayla ilgili olanların tüm sorumluluğu bu nedenle ABD’ye ait.

Ryabkov ayrıca liderler arasında Cenevre’de 16 Haziran’da gerçekleştirilecek zirvede iki ülkenin büyükelçilerinin ülkelerine dönmesi sonucuna ulaşılmasını umduğunu belirtti.

Ryabkov, şu anda zirvenin gündemiyle ilgili tekliflerini oluştururken aynı zamanda ikili ilişkilerde bir gelişme olup olmayacağını anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Rusya devlet başkanlığının açıklamasına göre, liderler ikili ilişkiler, uluslararası gündem, stratejik istikrar sorunları gibi güncel konular, salgınla mücadelede işbirliği ve bölgesel sorunların çözümü de dahil olmak üzere birçok konuyu ele alacak. Putin ile Biden arasındaki bu görüşme Biden’in ABD Başkanı olarak göreve başlamasından bu yana ilk yüz yüze görüşme olacak.