Kremlin: Lukaşenko, Putin’e Ryanair uçağı ile ilgili durum konusunda ayrıntılı bilgi verdi

Kremlin Dmitriy Peskov, Belarus lideri Lukaşenko’nun Rus mevkidaşı Putin’e Ryanair uçağının Minsk’e acil iniş yapması ile ilgili ayrıntılı bilgi verdiğini belirtti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin basın mensuplarına bilgi aktaran Peskov, Belarus liderin Putin’e Ryanair uçağının Minsk’e acil iniş yapması ile ilgili ayrıntılı bilgi verdiğini söyledi.

Peskov, “Başkan Lukaşenko Rus mevkidaşına Ryanair uçağı ile neler olup bittiği konusunda ayrıntılı bilgi verdi” diye konuştu.

Belarus tarafının gereklilik halinde uçak vakası ile ilgili ek bilgi paylaşmaya da hazır olduğuna dikkat çeken Peskov, “Özel bir durum söz konusu değil. Belarus tarafı tüm bilgileri sundu. Görünüşe göre bir takım ek sorular olursa, başka verileri de paylaşmaya hazırlar” ifadelerini kullandı.

‘Putin Lukaşenko ile Minsk’te Rusya vatandaşı Sapega’nın gözaltına alınması olayını görüştü’

Putin’in Lukaşenko ile yaptığı görüşmede Minsk’te Rusya vatandaşı Sofiya Sapega’nın gözaltına alınması konusunu da gündeme getirdiğini söyleyen Peskov, Moskova’nın bu konuda kayıtsız olmadığını vurguladı:

“Rusya Devlet Başkanı’nın girişimiyle (Minsk’te) gözaltına alınan ve şu anda gözaltı merkezinde bulunan Rusya vatandaşı konusu gündeme getirildi. Elbette ki onun akıbeti konusunda kayıtsız değiliz.”

Kremlin’in aynı zamanda Sapega’nın ‘Belarus’ta oturma izni olduğunu’ da dikkate aldığını dile getiren Peskov, “Bu nedenle her şeyin yasalar çerçevesinde olması gerektiğinden yanayız. Başkan (Putin) Rusya Dışişleri Bakanlığı’na Rusya vatandaşının akıbetini en dikkatli biçimde takip etmesi talimatını verdi” diye konuştu.

‘Putin-Lukaşenko görüşmesi yoğun ve anlamlıydı, genelde ekonomi ve salgınla mücadele görüşüldü’

Kremlin Sözcüsü, liderlerin yaptığı görüşmenin içerik bakımından yoğun, anlamlı ve yapıcı geçtiğine dikkat çeken Peskov, Rusya ve Belarus arasındaki ilişkilerin müttefik ilişkileri olduğunu hatırlatarak, “Bu tür temaslar sürekli olarak yapılıyor” vurgusunu yaptı.

Peskov, görüşmeye damga vuran başlıca iki konunun koronavirüs salgını ile mücadele ve ekonomi olduğu bilgisini verdi:

“Öne çıkan başlıca iki konu Rusya ve Belarus arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin ileriye dönük daha da geliştirilmesi, ayrıca salgınla mücadele oldu.”

Kremlin Sözcüsüne göre liderler dün resmi görüşme gerçekleştirdi, bugünse gayriresmi olarak temaslara devam etti.

‘Minsk kredinin 500 milyon dolarlık ikinci dilimine yakın zamanda kavuşacak’

Rusya’nın Belarus’a geçen yıl sağladığı 1.5 milyar dolarlık kredinin ikinci diliminin önümüzdeki haziran sonuna kadar ödeneceğine dikkat çeken Peskov, liderlerin görüşmede bu konuya da değindiklerini ve ödemeye engel olacak herhangi bir hususun söz konusu olmadığını vurguladı.

“Bu kredinin ikinci dilimi, uçakla ilgili tüm hikayelerden önce duyurulmuştu” diyen sözcü, ödemenin planlandığı gibi haziran ayının sonuna kadar ödenmesi gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:

“Bunun için herhangi bir engel söz konusu değil.”