Rusya’da şişme trambolinin devrilmesi sonucu iki çocuk hastanelik oldu

Rusya’nın Barnaul kentinde bir şişme trambolin, rüzgarın etkisiyle havalanıp devrilmesi sonucu içinde bulunan 4 yaşında iki kız çocuğu tramvay yoluna düşerek ağır yaralandı. Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya’nın Barnaul kentinde bir alışveriş merkezinin alanında bulunan şişme trambolin, sert esen rüzgarın etkisiyle bağlarının kopmasıyla havalandı. Trambolinin içinde bulunan iki çocuk zamanında atlamayı başardı, fakat 2017 doğumlu oldukları öğrenilen iki kız çocuğu yüksekten tramvay yoluna düşerek ağır yaralandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı bölge idaresinden yapılan açıklamaya göre iki çocuk hastanenin acil servise ulaştırıldı ve tedaviye alındı. Açıklamada, “Doktorlar kızların durumunu ciddi ve çok ciddi olarak değerlendiriyor. Şu anda çocuklara acil müdahale ediliyor, gerekli tüm teşhis ve tedavi işlemleri yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, güvenlik gereksinimlerine uyulmadığı gerekçesi ile kaza ile ilgili olarak ceza davası açtı.