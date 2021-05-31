Rusya’dan, Baltık Denizi üzerinde uçan ABD bombardıman uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nin açıklamasında, hava savunma kontrol araçlarının 31 Mayıs Pazartesi günü Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde bilinmeyen bir hedef tespit ettiği ifade edildi.
Alarma üzerine havalandırılan Baltık Filosu Hava Savunması’na ait Su-27 jeti mürettebatının, hedefi ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H bombardıman uçağı olarak belirlediği aktarıldı.
Su-27’nin yabancı uçağa Baltık Denizi üzerinde eşlik ettiği, B-52H rotasını değiştirdikten sonra Rus jetin üslendiği havaalanına geri döndüğü belirtildi.
Rusya sınırının ihlal edilmediği kaydedildi.
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