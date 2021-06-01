Rosoboronexport: Güneydoğu Asya'dan 5 ülke Su-57 avcı uçağı almak istiyor

Rosoboronexport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin Su-57'ye yönelik ilgi olup olmadığı soruları karşısında Miheyev, "Elbette birkaç ülkeyle görüşmeler yapıyoruz. Talepler var. Güneydoğu Asya ilgi gösteriyor. 4-5 ülke Su-57'yle ilgileniyor" yanıtını verdi.

Beşinci nesil bir savaş uçağı olan Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı. Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor. Su-57 uçakları, diğer ülkelerde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Nisan ayında Su-57 avcı uçaklarında bir grup insansız hava aracıyla (İHA) taarruz edebilecek şekilde geliştirme çalışmalar yapıldığı belirtilmişti.