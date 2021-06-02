Rusya’nın üçüncü Kovid-19 aşısı Kovivak’ın etkinliği yüzde 80’i geçiyor

Rusya’da geleneksel bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre geliştirilen Kovivak koronavirüs aşısının geliştiricisi Çumakov Enstitüsü, “Kovivak’ın etkinliği yüzde 80’in üstünde, ancak araştırmaların nihai fazı henüz tamamlanmadı” açıklamasını yaptı.

Çumakov Enstitüsü yetkilileri daha önceki açıklamalarında, aşılarının üçüncü faz klinik çalışmalarının haziranda başlatılmasını planladıklarını söylemişti.

Enstitüsü yetkilileri bunun yanında, şu anki üretim kapasiteleri olan yıllık 10 milyon dozu, 4-6 kat artırmayı planladıklarını da kaydetti.

Kovivak, Rusya’da şubat ayında kullanım için onaylandı ve aşamalı olarak yaygın aşılama programına dahil edildi.

Şu an dünyada geliştirilmiş pek çok koronavirüs aşısının aksine, Kovivak, Sars-Cov-2 virüsünün sadece bir parçasını değil, tamamını içeriyor. Fakat bu virüs öncesinde inaktif hâle getiriliyor, yani enfekte etme özelliği bulunmuyor. Türkiye’de uygulanan ilk koronavirüs aşısı olan Sinovac da aynı geleneksel yöntemle geliştirilmiş bir aşı.

Kovivak da iki doz şeklinde uygulanıyor ve iki dozun arasında minimum iki hafta bulunması gerekiyor. Fakat geliştiricisi, bu aralığın 21 güne dek uzatılabileceğini söylüyor.