St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda 320’den fazla anlaşma imzalanacak

Rusya’da her yıl gerçekleştirilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) bugün kapılarını açtı ve katılımcıları 5 Haziran’a kadar kabul etmeye hazır. Foruma yaklaşık 5 bin kişinin katılması ve 320’yi aşkın yeni anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Forumun organizasyonundan sorumlu Roscongress Foundation şirketinin Genel Müdürü Aleksandr Stuglev, Rossiya-24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda imzalanması için 320’den fazla anlaşma hazırlandı” dedi.

Genel olarak yaklaşık 5 bin katılımcının yer alması beklenen forumda 53 ülkeden 2 bin kadar yabancı katılımcı olacak. En büyük heyetlerin ABD, Çin ve Katar’dan gelmesi bekleniyor. Katar bu yılki forumun misafir ülkesi konumunda. Etkinlikte İngiltere, Fransa, İtalya ve diğer ülkelerden katılımcılar da yer alacak.

Putin bizzat katılım gösterecek

Daha önce yapılan açıklamaya göre, forumun genel oturumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 4 Haziran’da gerçekleştirilecek. Kremlin, Putin’in oturumda bizzat yer alacağını bildirmişti. Misafirlerin bir kısmı da uzaktan video konferans yoluyla katılım gösterecek. Sözgelimi Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Tani ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, oturumda görüntülü bağlantı ile konuşma yapacak.

Etkinlik birebir formatta modern teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilecek. Forum geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenememişti. Bu yılki ekonomi forumu pandeminin başlamasından beri bu çapta gerçekleştirilen ilk etkinlik oldu.

Öte yandan bu yıl katılımcı sayısı 19 bin kişinin katıldığı 2019’daki forumdan çok daha az. Sosyal mesafe ve dezenfeksiyon tedbirleri gerekçesiyle bu yönde kısıtlamaya gidildi. Foruma yalnızca koronavirüs testi negatif çıkanlar girebiliyor.

Bu yılki başlığı ‘Yeniden Birlikte-Yeni Gerçeklik Ekonomisi’ olan forumda dünyanın pandemi sonrası ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik 100’ü aşkın panel gerçekleştirilecek.

Putin’in konuşmasının başlıca konusu ise Rusya’nın sosyo-ekonomik gelişimi ve yatırım cazibesi olacak.