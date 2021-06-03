Putin, SPIEF'te dünya haber ajanslarının temsilcileriyle video konferans formatında görüşecek

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in önümüzdeki cuma günü St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında video konferans yoluyla dünya haber ajansları ve büyük yabancı şirketlerin temsilcileriyle ayrı toplantılar yapacağı bildirildi.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Haziran’da SPIEF kapsamında video konferans formatında dünya haber ajansları ve büyük yabancı şirketlerin temsilcileriyle ayrı toplantılar yapacak.

Açıklamada, “Forum çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı, dünya haber ajansları, uluslararası yatırım topluluğu ve büyük yabancı şirketlerin temsilcileriyle video konferans formatında ayrı görüşmeler yapacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, bu yıl düzenlenen forumda Avusturya, İngiltere, Almanya, Hindistan, İspanya, İtalya, Katar, Çin, Güney Kore, ABD, Türkiye, Fransa ve Japonya'dan haber ajanslarının yöneticileri, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmek üzere davet edildi.

Forumun başlıca etkinliği ise Putin'in 4 Haziran'daki genel kurul toplantısında yapacağı konuşma olacak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un daha önce açıkladığı üzere Rus liderin konuşmasının başlıca konusu, Rusya’nın sosyo-ekonomik gelişimi ve yatırım cazibesi olacak.

Davetli olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, video konferans bağlantısı ile etkinliğe katılacak. Ayrıca Kremlin'in bildirdiği üzere Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, video konferans yoluyla bağlanarak forum katılımcılarını selamlayacak.

Bu yılki başlığı ‘Yeniden Birlikte-Yeni Gerçeklik Ekonomisi’ olan, Roskongress Vakfı tarafından organize edilen forum kapsamında 2-5 Haziran tarihleri arasında dünyanın pandemi sonrası ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik 100’ü aşkın panel gerçekleştirilecek.