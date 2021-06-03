Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 gündür üst üste 9 binin altında

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 933 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (8 bin 832) yüzde 1.1 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 99 bin 182’ye ulaştı.

Son 24 saat içinde 393 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, bunun bir önceki güne göre (394) yüzde 0.2 daha düşük olduğu kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 122 bin 660 oldu.

Son bir gün içinde 9 bin 383 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 4 milyon 711 bin 982’ye yükseldi.

Başkent Moskova (2 bin 876) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (841) ikinci, Moskova Bölgesi (770) üçüncü sırada yer aldı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya genelinde bu güne kadar 171 milyon 600 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 milyon 600 bini geçti. Rusya, en yüksek vaka tespit edilen ülkeler arasında ABD (33.3 milyon), Hindistan (28.4 milyon), Brezilya (16.7 milyon), Fransa (5,7 milyon) ve Türkiye'den (5,2 milyon) sonra altıncı sırada yer alıyor.