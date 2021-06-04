Muraşko: Macaristan dahil bir dizi ülke, Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı tanımayı teklif etti

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Macaristan dahil bir dizi ülkenin Rusya'ya Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını teklif ettiğini söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuşan Muraşko, başta Macaristan olmak üzere bazı ülkelerin ovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda Rusya'ya teklifte bulunduğu kaydetti.

Rusya'nın aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını desteklediğini belirten Muraşko, Macaristan'la bu konuda çalışma yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

'EMA'daki süreç planlandığı gibi gidiyor'

Sputnik V aşısının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmasıyla ilgili sürece değinen Muraşko, "Her şey planlandığı gibi gidiyor. Daha sonra bir rapor hazırlamamız, bazı aşamaların revizyonu için tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor. Şimdiye dek EMA'dan kritik bir sorun almadık, sonuçları bekliyoruz" dedi.

Muraşko, şu an itibarıyla Rusya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısının 14.5 milyon olduğunu, 3 milyon kişiye ise tek doz aşı vurulduğunu ekledi.