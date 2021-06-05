Rusya'yla diyaloğa inandıklarını belirten Stoltenberg: Moskova'yla daha iyi ilişkiler geliştirmeliyiz

Almanya Uluslararası İlişkiler Konseyi ve Brookings Enstitüsü tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen konferansta konuşan Stoltenberg, "Rusya'yla diyaloğa inanıyoruz. Özellikle de Rusya'yla daha iyi ilişkiler geliştirmeye ihtiyaç duyduğumuz için. Şu anda ilişkilerimiz, Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyede ancak daha iyi ilişkiler hedeflemeliyiz, zira Rusya bizim komşumuz" dedi.

Öngörülebilir gelecekte daha iyi ilişkiler mümkün görülmese bile silah kontrolü gibi konularda Moskova'yla konuşmaları gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, Rusya'yla diyaloğun bir zayıflık göstergesi değil, gücün göstergesi olduğunu kaydetti.

Komşu Rusya'yla istişare etmeleri gereken birçok çok konu bulunduğunu ancak aynı zamanda birçok konuda görüş ayrılığı yaşadıklarını söyleyen Stoltenberg, "Dizginleme ve diyaloğu öngören ikili yaklaşımımıza bağlı kalacağımızdan eminim, zira görüş ayrılıklarını ele almak için diyaloğa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.