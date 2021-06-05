Rusya'da koronavirüs tedavisi için geliştirilen yeni ilacın üretimine başlandı

Rusya Sağlık Bakanlığı daha önce Kovid-19 geçiren kişilerin kan plazması temelinde geliştirilen ‘KOVİD-globulin’ ilacının kullanımına onay vermişti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e demeç veren Muraşko, “Rusya'da üretimi başladı, şimdi arttırmak gerekiyor ve bunun için mutlaka plazma gerekecek. Bu antikovid immünoglobulin, virüsün nötralize edilmesine imkan veren oldukça konsantre bir ilaç ve elbette antikor plazmaya kıyasla daha önceliklidir” dedi.

Belirli ilaçlarla uygulanan monoterapinin her zaman tam bir etki sağlamadığını ve bu nedenle doktorların kombinasyona da başvurduğunu belirten Muraşko, kan plazmasının antiviral ilaçlarla kombinasyonu hakkında yeni verilerin elde edildiğini kaydetti.

Daha önce, Rusya Sağlık Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Başuzmanı Sergey Adveyev, araştırmaların koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi için antikovid plazma kullanımının çok etkili olmadığını gösterdiğini belirtmişti.