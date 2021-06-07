Roscosmos Başkanı Rogozin: Yaptırımlar kalkarsa Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalırız

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, 2025’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) projesinde kalmaları için Rus uzay işletmelerine yönelik uygulanan yaptırımların en kısa zamanda kalkması gerektiğini belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Rogozin, “Progress ve TSNIIMASH işletmelerine karşı yaptırımlar devam eder en kısa zamanda iptal edilmezse Rusya’nın UUİ projesinden çıkışı ABD’li partnerlerin sorumluluğu olacak” ifadesini kullandı.

Rogozin, “Ya birlikte çalışıyoruz, bu durumda yaptırımlar derhal kaldırılmalı, ya da birlikte çalışmayacağız ve biz kendi istasyonumuzu yerleştireceğiz” diye ekledi.

Daha önce Rusya’nın 2025’ten sonra UUİ projesinden çıkabileceği bildirilmişti.

Rusya, kendi uzay istasyonunu oluşturmayı planlıyor. Roscosmos’un umut vaat eden projeler ve bilimden sorumlu İcra Direktörü Aleksandr Bloşenko, yeni istasyonu yerleştirme programının ilk aşamasının 2025-2030, ikinci aşamasının 2030-2035 yıllarında gerçekleştirileceğini açıklamıştı.