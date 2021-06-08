'Rusya'nın ilk 'tam hayalet' gemisi inşa ediliyor'

Sputnik’e konuşan tersanecilik sektöründen kaynaklar, Rusya’nın ‘Merkuriy’ isimli ‘tam hayalet’ gemisini inşa edeceğini söyledi.

Kaynaklardan biri, “Merkuriy gemisi Rus donanmasındaki, dış yüzeyinin tamamı radarları etkisiz kılacak malzeme ile kaplı ilk gemi olacak. Ön değerlendirmelere göre, 100 metrelik gemi, radar sinyallerini küçük bir tekne gibi yansıtacak” ifadelerini kullandı.

Hayalet gemi ayrıca özel bir şekle sahip olacak. Üzerinde çıkıntı yaratan unsurların sayısı en aza indirilecek, yapımında çeşitli kompozit malzemeler ve özel boyalar kullanılacak.

Bir diğer kaynak da bu bilgileri doğrulayarak gemideki hayalet teknolojisinin etkinliğine yönelik özel testlerin gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Kaynaklara göre, geminin gövdesinin tamamı inşa edilmiş durumda, şimdilerde detaylar üzerinde çalışılıyor.

Rus donanmasına 2022 yılında teslim edilmesi planlanan gemi düşman güçlerine ait gemileri kruz füzeleri ile vurabilecek, denizaltıları tespit ve imha edebilecek.